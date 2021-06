Il compositore cancellato

Roma. Daniel Elder è un compositore statunitense di musica classica e corale, vive a Nashville, Tennessee, e ha cercato negli anni di rendere la sua musica fruibile per tutti, comprensibile anche a un pubblico dai gusti meno ricercati. Lo dice lui, nel suo blog, dove scrive che il primo obiettivo delle sue composizioni è quello di attraversare i confini e trovare note che parlino al di fuori “della loro nicchia”. Sembra un manifesto dell’inclusività messo su uno spartito. Ma non conta, perché tutto ciò che Elder ha fatto, detto, composto di buono nella vita è stato oscurato da una sua critica, anche questa molto pacifica e inclusiva, che non ha passato però il test di purezza imposto dalla wokeness. Daniel Elder è finito tra i cancellati dalla cancel culture per aver scritto: “Divertitevi a bruciare tutto, persone cieche e ben intenzionate. I’m done”. Il post è stato scritto lo scorso anno, dopo che, per la morte di George Floyd, erano scoppiate le proteste in giro per l’America e anche a Nashville.

