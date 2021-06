Quando c'entra Israele i giornalisti diventano attivisti woke, ci dice Matti Friedman

La nuova coalizione che domenica dovrà ottenere la fiducia alla Knesset, il Parlamento israeliano, “non sarà facile da gestire e potrebbe non durare a lungo”, dice al Foglio Matti Friedman, “ma riflette in modo interessante e positivo la società israeliana, dalla destra alla sinistra, includendo per la prima volta un partito arabo. E non un partito arabo qualunque, ma il Movimento islamico che oggi è guidato da uno tra i politici più intelligenti del paese, Mansour Abbas”. Matti Friedman, poco più che quarantenne felice di vivere a Gerusalemme perché “quando sei qui questo è un posto reale, non un ideale o una questione da risolvere”, scrive su molti giornali internazionali, dal New York Times all’Atlantic, e scrive libri, l’ultimo è stato pubblicato da Giuntina nell’aprile scorso, si intitola “Spie di nessun paese. Le vite segrete alle origini di Israele”. Friedman indaga la storia e il passato per raccontare l’attualità con uno sguardo che si discosta parecchio dal modo con cui si parla solitamente di questa parte di medio oriente. Non siamo “una questione” che riguarda confini, attacchi, territori espropriati, muri e deboli tregue, dice: siamo persone, popoli, intrecci, storie, contaminazioni, e tanta, tantissima convivenza. “La gente tende a pensare che la linea di divisione tra ‘arabo’ ed ‘ebreo’ sia molto definita e immagina gli ebrei in Israele come degli europei bianchi. Ma più vivi qui, più ti accorgi che le cose sono molto più sfumate. Metà degli ebrei che abitano in Israele ha radici nel mondo islamico, in paesi come il Marocco, lo Yemen, la Siria. Le prime spie di Israele – che sono le protagoniste del suo ultimo libro – erano ebrei che potevano tranquillamente passare per arabi, forse perché le loro identità arabe non erano affatto fittizie. Erano nativi del mondo arabo e questa è una grande parte di quel che Israele è oggi, una cosa che moltissimi in occidente trovano difficile da capire. Nel 2021, è molto più importante conoscere e comprendere questo Israele, l’Israele mediorientale, più che l’Israele delle origini, del socialismo e dei kibbutz”.

