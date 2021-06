In Perù vince Castillio, ma la “marea rosa” non è come sembra

“Il popolo ha parlato”, ha detto Pedro Castillo nel proclamarsi presidente in base a un vantaggio ormai incolmabile. La sinistra va al potere in Perù, in un quadro di successi della sinistra a livello regionale scandito da: il ritorno del partito di Evo Morales al potere in Bolivia alle elezioni dello scorso 18 ottobre; il successo di varie liste di sinistra al voto per la Costituente cilena lo scorso 15-16 maggio; l’ondata di protesta in Colombia pur dopo il ritiro della riforma tributaria del presidente Iván Duque, e che pompa nei sondaggi il leader della sinistra, Gustavo Petro; il ritorno in Brasile dell’ex presidente Lula, che nei sondaggi appare per ora vincitore contro il Bolsonaro. C’è chi riparla della “marea rosa” che caratterizzò la regione nella prima decade del millennio, pur tra la variante moderata di Lula e quella radicale di Chávez.

