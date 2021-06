Il rapporto sul 6 gennaio americano mostra le falle nella sicurezza (non nella politica)

Ieri è arrivato il rapporto del Senato sui fatti del 6 gennaio scorso, l’assalto al Campidoglio, ed emergono tutte le falle nella sicurezza che hanno scandito quella giornata. Le 127 pagine non sono un’indagine su che cosa è successo il 6 gennaio, ma assomigliano più a una specie di audit interno su cosa, al Campidoglio, quel giorno non ha funzionato nei sistemi di sicurezza. In sintesi: non ha funzionato niente. Non la comunicazione, visto che nessuno degli agenti di stanza quel giorno era stato informato del fatto che da settimane si sapeva di una possibile insurrezione e che, dalla sera prima, l’Fbi aveva avvertito della possibilità di “scenari da guerra”; non gli equipaggiamenti, spesso difettosi, vecchi o guasti e, comunque, a disposizione solo di pochi agenti non addestrati al loro uso; non la catena di comando, visto che quando le cose si sono messe male nessuno sapeva a chi spettasse il compito di chiamare i rinforzi della Guardia nazionale. Niente: quel giorno, al Campidoglio, non ha funzionato niente. Solo (e per fortuna) le procedure di evacuazione nei bunker di deputati e senatori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni