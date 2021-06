Weber al Foglio: "La Lega nel Ppe? Ecco a quali condizioni"

Se Matteo Salvini si mostrerà "costruttivo", "affidabile" e "responsabile", sostenendo il governo di Mario Draghi e la sua agenda di riforme in Italia, la porta del Partito popolare europeo potrebbe iniziare ad aprirsi per la Lega, mettendo fine al suo isolamento nel gruppo di estrema destra al Parlamento europeo. L'inedita apertura viene direttamente dal capogruppo del Ppe, Manfred Weber, nel momento in cui si moltiplicano gli interrogativi sul futuro europeo della Lega, tra formazione di un gruppo unico delle destre nazionaliste e identitarie e un possibile avvicinamento ai popolari attraverso l'ipotesi di federazione con Forza Italia. "Per quanto riguarda Salvini, sarebbe positivo se tutti i partiti, e soprattutto la Lega, si concentrassero sul lavoro del governo Draghi", ha detto al Foglio Weber, durante in incontro con un gruppo di giornalisti via Zoom da Strasburgo, dove è in corso la plenaria del Parlamento europeo. “In Italia abbiamo un buon primo ministro, che vuole attuare il Recovery Fund l'agenda delle riforme nazionali. Questo è l'obiettivo di quest’anno. Poi potremo vedere che cosa succederà, quanto affidabili sono i partiti e quanto sono costruttivi", ha spiegato Weber: "L'Italia è oggi percepita come un'occasione, non solo per il Paese, ma per l'Europa. E' un simbolo positivo per l'Europa e spero che tutti i politici responsabili a Roma" se ne rendano conto e agiscano di conseguenza.

