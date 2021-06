Si conta ancora in Perù

Il risultato del ballottaggio presidenziale in Perù è sospeso tra la Selva e le ambasciate. Col 96,65 per cento dei seggi scrutinati, è in testa il candidato della estrema sinistra José Pedro Castillo Terrones, con il 50,269 per cento dei voti. 8.581.886 contro 8.489.971 della candidata di estrema destra Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Ma dei voti all’estero sono stati scrutinati solo il 37,907 per cento, e lì è Keiko invece in testa, col 72,128 per cento. 64.875 voti contro 35.125. Davvero verrà dai peruviani emigrati abbastanza da permettere un recupero, come sostengono alcuni analisti? In effetti il trend per Keiko è in aumento, man mano che i voti dall’estero arrivano. Se la proporzione resta questa, Keiko potrebbe recuperare 78-79.000 voti, più o meno. Resterebbe sotto di 12-13.000. Se invece la tendenza all’aumento della sua proporzione all’estero si conferma, ce la potrebbe fare. Potrebbe essere veramente questione di qualche centinaio di voti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni