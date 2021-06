Perché un quartiere di Atlanta vuole fare la secessione

Buckhead è il quartiere più ricco e più bianco della città della Georgia e non si sente più al sicuro. Non è la prima volta che tenta la via dell'indipendenza, ma questa volta sembra più seria perché in questa nuova America la convivenza è diventata difficile

Grattacieli, appartamenti sontuosi, ville eleganti, centri commerciali di superlusso: questo è Buckhead, il quartiere più ricco di Atlanta, in Georgia, uno dei quartieri più ricchi d’America: lo chiamano la Beverly Hills del sud, in alcune sue parti la media del reddito annuo è di 300 mila dollari. Fino al 1952, Buckhead, che oggi conta 78 mila abitanti, era un comune a sé, prima di essere annesso ad Atlanta, ed è quella indipendenza che ora un comitato cittadino vuole ripristinare, attraverso un referendum. Il Buckhead Exploratory Committee sta facendo sondaggi per capire se effettivamente la maggioranza dei cittadini sarebbe a favore della secessione: non è la prima volta che lo fa, ma molti sostengono che questa volta sia tutto diverso, perché nel frattempo è cambiata non soltanto Atlanta, ma sono cambiate anche la Georgia e l’America tutta, e ogni forma di affermazione comunitaria prende un nuovo significato. Ancor più in un questo pezzo del sud americano in cui si stanno sperimentando nuove forme di convivenza e, quando fa buio, di disgregazione.