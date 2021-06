Che cosa ci dice della pandemia la nuova epidemia di fungo nero in India

Con oltre 28 milioni di casi di Covid, l’India è il secondo paese per contagi – subito dietro agli Stati Uniti. Dall’inizio di maggio, quando l’epidemia è esplosa violentissima nel paese, la curva epidemiologica sta scendendo (“solo” 132 mila nuovi casi rispetto ai 414 mila del 7 maggio scorso) ma le conseguenze dell’assenza di un piano di vaccinazioni di massa rendono lo scenario indiano ancora molto grave. Rispetto all’America, infatti, la situazione sanitaria indiana ha contribuito a creare una epidemia parallela tra i malati di Covid: quella di mucormicosi, la cosiddetta infezione da “fungo nero”. Si tratta di una malattia con il 50 per cento di mortalità e che colpisce soprattutto le persone con un sistema immunitario compromesso. Il fungo può infestare le cavità nasali fino alle ossa del viso e invadere il cervello. Spesso l’unico trattamento è l’asportazione chirurgica delle zone infettate. Prima del Covid la mucormicosi rinocerebrale era considerata una malattia rara a livello globale (le statistiche parlano di 10 mila casi l’anno, concentrati soprattutto in Asia). Prima della seconda ondata di contagi da Covid era una malattia rara anche in India. Poi, improvvisamente, gli ospedali hanno iniziato a riempirsi di pazienti infettati, con la maggior parte dei casi negli stati occidentali del Gujarat e Maharashtra.



