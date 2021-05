Il declino della Francia ha un nome: muqaddima

La Francia “non si riconosce più”, scrive Boualem Sansal in una lettera aperta a Le Figaro. E indica una via per ritrovarsi

“I francesi hanno dato mille nomi al male che consuma il loro paese, e continuano a credere che ripetendoli all’infinito come dei mantra o come delle sure faranno passi avanti nella verità. Ma moltiplicare i nomi, a mio avviso, non fa altro che aggravare il male”. Declino, declassamento, inciviltà, jihad, Daesh, islamogoscista, “questa profusione non dice nulla di fondamentale, è snervante”, ha scritto ieri lo scrittore algerino Boualem Sansal in una lettera aperta pubblicata sul Figaro. “La verità è che la Francia soffre di un male interiore, non si conosce più, non si riconosce più, che è la peggiore delle malattie”.