Terrorista anti vax

Jurgen Conings è un istruttore militare del Belgio di 46 anni che teneva corsi di tiro ai cecchini, dopo una carriera nelle forze speciali del suo paese e alcuni periodi in servizio in Iraq e in Afghanistan. Un metro e ottanta, calvo, in forma. A gennaio le autorità belghe hanno scoperto che Conings assieme a un centinaio di altri militari aveva simpatie di estrema destra e che poteva essere pericoloso. Lo hanno degradato di due livelli, da istruttore ad assistente, e lui ha continuato a lavorare per l’esercito e a mantenere l’accesso a un’armeria. Lunedì 17 maggio Conings ha scritto sui social una serie di minacce di morte contro il virologo star del Belgio, Marc Van Ranst, e contro “i collaborazionisti” del governo belga. Il giorno dopo la polizia è andata a casa sua, non lo ha trovato, c’era un suo messaggio nella quale oltre a minacce contro virologi di fama l’uomo dichiarava anche che avrebbe fatto qualcosa “che avrebbe cambiato per sempre la società”. Dall’armeria della base dove lavorava mancano una pistola calibro 5,7 millimetri, una mitraglietta P-90 sempre in calibro 5,7 millimetri, un giubbotto antiproiettile e quattro razzi per bazooka. Due giorni dopo le autorità hanno chiarito che i razzi per bazooka sono soltanto una versione per esercitazione e non sono letali come munizioni vere ma facevano comunque parte del piano dell’uomo.

