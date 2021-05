Scontro di civiltà sul canguro

La Kangaroo Protection Act è la legge proposta dal deputato democratico della California, Salud Carbajal, e dal repubblicano della Pennsylvania, Brian Fitzpatrick. Ferocemente divisi sull’eredità di Trump, i due grandi partiti americani sono d’accordo sulla campagna “I canguri non sono scarpe” che si propone di vietare l’ingresso non solo dei prodotti in pelle di canguro, ma anche della carne. Il Guardian avverte: “Un bando degli Stati Uniti sui canguri potrebbe spazzare via un’opportunità per gli indigeni”. Il sito di informazione The Conversation aggiunge: “Un bando sul cuoio di canguro potrebbe essere un disastro per gli animali stessi”. Della questione si era già occupato il premio Pulitzer Jared Diamond nel suo bestseller del 2005 intitolato “Collasso”, dove spiegava che sarebbe meglio se l’Australia esportasse vino e carne di canguro invece che lana, carni ovine o cereali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni