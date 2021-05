Cosa vogliono i militari francesi?

Questa volta è un contingente di soldati in attività a firmare un appello che allerta sul rischio di “guerra civile” in Francia. Dopo la “tribune” sottoscritta il 21 aprile da un gruppo di ex generali e ufficiali in pensione dell’esercito, nella quale si denunciava la “disintegrazione” del paese sotto i colpi dell’“islamismo e delle orde delle banlieue”, il settimanale conservatore Valeurs Actuelles ha pubblicato domenica sera una nuova lettera aperta firmata da duemila militari in servizio, secondo cui la Francia è sull’orlo del precipizio, perché si è arresa all’islam radicale e ha lasciato che l’odio anti francese si insediasse stabilmente nelle periferie multietniche.

