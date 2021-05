La lotta giusta di Liz Cheney

L’ostinazione con cui Donald Trump e i suoi alleati continuano a ripetere che le elezioni di novembre sono state rubate, un furto commesso dai democratici, “è veleno nel sistema circolatorio della nostra democrazia”, ha detto lunedì Liz Cheney, numero tre del Partito repubblicano al Congresso americano, durante un incontro dell’American Enterprise Institute a Sea Island, in Georgia. “Non possiamo insabbiare quel che è accaduto il 6 gennaio (l’assalto al Campidoglio) né perpetuare la grande bugia di Trump. E’ una minaccia per la nostra democrazia. Quel che ha fatto il 6 gennaio è una linea che non può essere valicata”. La Cnn è stata la prima a citare le parole della Cheney, pronunciate durante una conversazione a porte chiuse con l’ex speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan: altri media le hanno poi confermate. Le reazioni di molti esponenti del Partito repubblicano sono state dure: il leader dei conservatori alla Camera, il deputato californiano Kevin McCarthy, sta pensando a un voto di sfiducia contro la Cheney – ci sono già le liste dei nomi di chi potrebbe sostituirla.

