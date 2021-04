L'insostenibile leggerezza di Blinken, il capo della diplomazia americana del dopo Trump

Donald Trump diceva cose tremende in politica estera nello spazio di un tweet e se ne accorgevano tutti. Il segretario di Stato dell’Amministrazione Biden, Antony Blinken, dice anche lui cose tremende di politica estera ma lo fa con educazione e con comunicati melliflui e per ora non c’è lo stesso effetto drammatico. Blinken ha un’esperienza enorme in diplomazia e ha una gioventù trascorsa a Parigi, è il prototipo perfetto di esperto a metà tra politica e competenza del mondo che viene a salvare il dipartimento di Stato americano dopo il regno dei bruti. E però fa delle uscite che suonano come una parodia.

