L'eredità di Samsung

Gli eredi di Samsung stanno per pagare una tassa di successione da 10,8 miliardi di dollari, un record in Corea del sud ma anche in gran parte del mondo. Quando è morto dopo una lunga malattia, il 25 ottobre dello scorso anno, il presidente Lee Kun-hee, figlio del fondatore Lee Byung-chul, era l’uomo più ricco della Corea del sud, uno dei più ricchi del globo. Sei mesi dopo, i suoi tre figli e sua moglie hanno presentato il piano di pagamento della tassa di successione – che in Corea del sud si aggira intorno al 50 per cento. Per evitare che l’aliquota della tassa aumentasse ancora di più, ci sono stati degli aggiustamenti patrimoniali: per esempio, l’equivalente di 900 milioni di dollari verranno donati per aprire nuove strutture ospedaliere e pagare l’assicurazione sanitaria a non abbienti. Ma la curiosità internazionale si è concentrata soprattutto sui pezzi d’arte, cioè la collezione privata di Lee Kun-hee, tra le più famose nel mondo. Più della metà della collezione verrà donata a due musei nazionali sudcoreani: parliamo di ventitremila pezzi di arte. Lee Kun-hee e sua moglie Hong Ra-hee, presidente della Fondazione Samsung Arts, personaggio a cui si sarebbe ispirato Bong Joon-ho per il ruolo della madre della ricca famiglia Park in “Parasite”, sono tra i duecento collezionisti più importanti del mondo. La loro collezione comprende sculture di Alberto Giacometti, un Picasso, un Monet, un dipinto di Mark Rothko e un altro di Francis Bacon. E poi decine di opere artistiche sudcoreane, dichiarate tesori nazionali dal governo.

