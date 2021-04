Per Biden c'è stato un “genocidio armeno”

Da molti anni Washington evitava per non fare infuriare la Turchia

Domani secondo molte anticipazioni il presidente americano, Joe Biden, dirà che i turchi durante la Prima guerra mondiale hanno commesso un genocidio a danno degli armeni. Genocidio: sterminio metodico e sistematico di un intero gruppo religioso o etnico. Anche il presidente Reagan l’aveva definito un genocidio, ma in generale tutti i presidenti americani si sono sempre astenuti dall’usare quella definizione perché sapevano che la Turchia avrebbe reagito molto male. Per salvaguardare le relazioni con un paese strategico per molti motivi – a cominciare dalla posizione geografica – a Washington di solito preferivano usare altri termini come “orrendi eventi” oppure “massacro” che non raggiungono la gravità di genocidio.