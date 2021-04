Bruxelles vuole imporre il suo standard sull'Intelligenza artificiale

La Commissione europea ieri ha lanciato la prima proposta al mondo per regolamentare l’Intelligenza artificiale con l’obiettivo di rafforzare la fiducia dei cittadini, spingere l’innovazione in Europa, inquadrare gli abusi e alla fine cercare di imporre uno standard per il settore al resto del mondo. Tra le misure più attese c’è il divieto per le autorità pubbliche di utilizzare sistemi di identificazione biometrica da remoto in tempo reale. “Non c’è spazio per la sorveglianza di massa nella nostra società”, ha detto la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager.

