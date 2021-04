Principe per sempre

I millanta intellettuali covidisti ossia comunisti che hanno firmato per sostenere il ministro comunista ossia covidista Speranza, artefice di un confinamento ideologico, cieco di fronte alle differenze di età, rischio, carattere, mestiere, territorio, non possono capire. I meno noti e meno numerosi cattopauperisti che hanno criticato il mio elogio del principe, colpevole, a loro giudizio, di essere stato un libertino, un fedifrago, un malthusiano, un vanesio, un ricco, nemmeno loro possono capire. Per capire i funerali di Filippo di Edimburgo, apoteosi della differenza e della bellezza che questa è in grado di suscitare, bisogna essere non troppo intellettuali e per nulla comunisti o pauperisti (sono quasi sinonimi). E inoltre, sì, bisogna amare i vestiti.

