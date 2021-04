Kabul o la Siria? L'occidente i danni li commette quando rinuncia a esportare la libertà

I sapientoni della Realpolitik debole e introversa insistono: tenersi lontano dall’Afghanistan, dall’Iraq, dalla Siria, dall’Iran. Che errori le guerre di Bush Jr., aggiungono, sono costate vite e denari e hanno portato nient’altro che sconfitte. Accendi la radio, apri un giornale, e senti continuamente la solfa, e la ascolti attonito qui in Europa dove la vittoria alleata ha ripristinato democrazia e pace contro i totalitarismi per quasi un secolo, secondo cui la libertà non si esporta con le cannoniere. Che scemenza.

