Un calcio alla diplomazia di Budapest

L’allenatore di una squadra di calcio tedesca, l’Hertha Bsc, è stato licenziato per aver fatto commenti non conformi alla politica del club, per il quale la tolleranza e l’inclusività sono valori importanti. Il coach si chiama Zsolt Petry, era l’addetto all’allenamento dei portieri e in un’intervista al Magyar Nemzet si era espresso contro un calciatore, Péter Gulácsi, che in un post su Facebook aveva detto di essere a favore dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. La decisione del club, che ha agito in conformità al suo codice interno, si è trasformata in un caso diplomatico.

