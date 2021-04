Le vedove dell'Isis hanno gettato il velo, si vestono da occidentali

E' una manovra disperata per ottenere il rimpatrio, ma è anche un momento che dovremmo usare meglio per combattere i fanatici

Il Telegraph britannico è andato nel campo siriano di al Roj, un purgatorio dove i curdi mettono le donne dello Stato islamico per vedere a che punto sono della loro riabilitazione personale, e ha parlato con Shamima Begum, la ventenne londinese simbolo delle volontarie andate ad arruolarsi nello Stato islamico. La Begum un paio di anni fa era diventata la figura più odiata del Regno Unito perché era stata trovata da un giornalista della Bbc tra le donne in fuga nei giorni dello scontro finale e le sue risposte non suonavano per nulla pentite sotto il velo nero. Questa volta il Telegraph le ha scattato delle foto incredibili: Begum capelli al vento, vestita da occidentale, con un paio di occhiali da sole, con il lucidalabbra. Se non fosse per il reticolato alle spalle, potrebbe essere la foto di un’attrice ventenne rubata mentre va a fare colazione.