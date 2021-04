Piano con i retroscena su Biot

C’è questa interpretazione che gira sull’arresto in flagrante del capitano di fregata Walter Biot mentre passava documenti all’intelligence russa: ecco, questo è un segnale che mandiamo agli Stati Uniti e all’Amministrazione Biden per rassicurarli sulla nostra vocazione atlantista dopo gli anni sciagurati del populismo al potere e delle strizzate d’occhio a Trump e a Putin. Ora, è vero che c’è parecchio da far dimenticare e non sfugge che Di Maio parli di “atti ostili di estrema gravità” anche se un anno fa esatto andava di persona a ricevere gli aiuti militari (di dubbia utilità) della Russia che Conte aveva chiesto con una telefonata a Putin e riempiva l’attesa con una diretta su Rai 1 piena di pathos, cosa che per esempio la Difesa evitò di fare. Ma c’è il rischio di interpretare troppo.

