Perché l'Europa ha perso la pazienza con l'Austria di Kurz

L’Austria ha puntato su AstraZeneca “perché era più promettente e poco caro. E’ stata una scommessa ed è andata male”, l'esasperazione degli ambasciatori Ue dopo l'ennesimo no di Kurz

Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ieri ha rifiutato un accordo tra i 27 paesi dell’Unione europea per mostrarsi solidali con i paesi che si trovano in difficoltà nella campagna di vaccinazione perché avevano puntato su AstraZeneca rinunciando a una parte delle dosi di Pfizer-BioNTech. E, paradossalmente, alla testa di quel gruppo di paesi si era messo lo stesso Kurz. L’Austria, la Slovenia e la Repubblica ceca hanno bocciato una proposta di compromesso della presidenza portoghese dell’Ue per ridistribuire dieci milioni di dosi Pfizer-BioNTech, la cui consegna è stata anticipata dal terzo al secondo trimestre.