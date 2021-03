Boris Johnson e quella cultura del rischio che ci protegge dai virus

"Il nostro successo con le vaccinazioni lo dobbiamo al capitalismo, all’avidità”. Boris Johnson è stato ricoperto di contumelie per aver detto, male, una cosa vera. I vaccini contro Covid-19 sono stati sviluppati da imprese private che mirano al profitto. Il greed, l’avidità, non è necessariamente l’unico obiettivo che motiva scienziati, tecnici, avvocati e tutti quanti hanno lavorato pancia a terra per centrare il risultato. Ma la ricerca del profitto è il metro sul quale queste imprese verificano il modo nel quale hanno “sistemato” i fattori produttivi. Perseguire il profitto è utile per accordare al meglio i mezzi, indipendentemente da quali sono i fini individuali: il più delle volte, per gli scienziati coinvolti, il desiderio di risolvere un problema. Togliamo di mezzo il greed, l’avidità, il “capitalismo” e parliamo invece di incentivi, profitto e mercato.

