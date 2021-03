L'erdoganista dentro di noi

La Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne perché teme che “sarà manipolata per normalizzare l’omosessualità” e questa notizia ha creato molto scandalo in Europa e un’ondata di proteste in Turchia. In molti leggono il ritiro come l’ennesima conferma dell’involuzione autoritaria e verso l’islamismo della Turchia, per un disegno deliberato del suo presidente Recep Tayyip Erdogan. Ma c’è un punto interessante. Alcuni paesi europei, non islamici, rifiutano la Convenzione contro la violenza sulle donne e lo fanno anche loro per motivi di incompatibilità culturale – che è la stessa ragione citata dalla Turchia. Sono Bulgaria, Ungheria, Repubblica ceca, Lettonia, Lituania e Slovacchia. Anche il Regno Unito ha firmato e per ora non ha ratificato la Convenzione, perché – sostiene – non è ancora in grado di rispettarla, ma vuole farlo al più presto. Negli altri casi invece c’è opposizione ideologica. C’è un pezzo d’Europa che tratta la Convenzione come se fosse un corpo estraneo. L’Ungheria di Viktor Orbán dieci mesi fa l’ha respinta perché l’approccio del trattato “è contrario all’ordine legale e alle convinzioni del governo”, come ha detto il governo stesso in una dichiarazione al Parlamento prima del voto. Per l’area sovranista l’Ungheria è un punto di riferimento nel campo delle idee e la Turchia è invece un pericolo, ma è difficile non notare che Ungheria e Turchia si comportano nello stesso modo.

