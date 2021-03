La lotta sul Dalai Lama

Non solo dazi e guerre commerciali. America e Cina si scontrano anche sui piani per la reincarnazione di Tenzin Gyatso. Pechino vuole avere l’ultima parola sull’anima dei tibetani

Si parla di “reincarnazione” in una delle ultime leggi firmate dal presidente Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca. La legge bipartisan, il “Tibet Policy and Support Act of 2020”, vuole salvaguardare il diritto dei tibetani di scegliere il prossimo Dalai Lama senza le interferenze della Repubblica popolare cinese. Nella legge si dice che “le volontà dell’attuale quattordicesimo Dalai Lama, incluse le sue eventuali indicazioni scritte, dovranno avere un peso determinante nella selezione, educazione e venerazione del futuro Dalai Lama”, e si dice anche che “l’interferenza del governo cinese nel riconoscere il successore o la reincarnazione del quattordicesimo Dalai Lama rappresenterà una chiara violazione delle fondamentali libertà religiose dei buddhisti tibetani e del popolo tibetano”. Immediata è stata la reazione di Pechino. Wang Wenbin, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha chiesto agli Stati Uniti di non intromettersi negli affari interni della Cina.