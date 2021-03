Ecco perché Kurz è tanto furioso: ha sbagliato a ordinare i vaccini

Dopo l’annuncio di un’alleanza con Israele per abbandonare la strategia dell’Ue sui vaccini; dopo l’accusa rivolta alla Commissione di aver creato un “bazaar” sulle dosi; dopo aver messo in piedi una coalizione di paesi per chiedere una correzione del metodo di ripartizione delle fiale, finalmente si inizia a capire perché il cancelliere Sebastian Kurz ha deciso di lanciare una guerra a Bruxelles. L’Austria ha sbagliato gli ordinativi e rischia di arrivare più tardi di altri paesi all’immunità di gregge. Il governo di Vienna non è l’unico tra i 27 a trovarsi in questa situazione. Ma l’agitazione di Kurz sul tema non ha pari. Il fatto è che l’Austria ha comprato meno dosi di quante ne aveva diritto di Johnson & Johnson (1,5 milioni) e di Pfizer-BioNTech (100 mila). E con i problemi di produzione di AstraZeneca, che ha annunciato un taglio delle forniture di oltre il 50 per cento per il primo e per il secondo trimestre, la campagna di vaccinazione già lenta di Kurz lo sarà ancora di più.

