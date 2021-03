Squadra anti Cina, anche sui vaccini

Venerdì scorso i leader di America, Giappone, India e Australia si sono incontrati per il primo “Quad summit” della storia. Il Quad è il “Quadrilateral Security Dialogue”, e finora si era svolto soltanto con riunioni a più basso livello e informali. Ma con l’Amministrazione Biden l’alleanza tra Washington, Tokyo, Nuova Delhi e Canberra ha assunto un nuovo valore strategico, soprattutto in chiave anticinese. In un editoriale pubblicato sul Washington Post domenica scorsa, i quattro leader del Quad hanno annunciato i loro obiettivi per un’area dell’Indo-Pacifico “disciplinata dal diritto internazionale e da principi fondamentali come la libertà di navigazione e la risoluzione pacifica delle controversie”. Ma soprattutto Joe Biden, Narendra Modi, Scott Morrison e Yoshihide Suga hanno annunciato “un ambizioso progetto” per “porre fine al Covid-19”: “Insieme, ci impegniamo a espandere e accelerare la produzione in India di vaccini sicuri, accessibili ed efficaci”, per vaccinare tutta la regione dell’Indo-Pacifico entro il 2022”. Insomma, un’alleanza concreta per fermare l’avanzata della cosiddetta “Via della Seta sanitaria”, cioè il tentativo da parte di Pechino di vendere i suoi vaccini in cambio di favori politici.

