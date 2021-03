Il siriano Assad e l'illusione che "dittatore arabo uguale stabilità"

Ieri è stato il decimo anniversario per convenzione dell’inizio della guerra civile in Siria e il regime del presidente Bashar el Assad ha di sicuro battuto l’opposizione e i gruppi armati che lo volevano cacciare, ma scambiare la sua situazione per il ritorno alla stabilità sarebbe un grosso errore. Prendiamo quello che succede a Daraa, la provincia più a sud del paese, quindi al capo opposto rispetto al nord ancora occupato dai gruppi armati. Lì c’è un milione di persone che nell’estate 2018 aveva accettato un patto di riconciliazione con il regime – non uno solo, erano tanti piccoli patti di riconciliazione locali, il totale è di migliaia – e in teoria si era lasciato alle spalle la fama di “culla della rivoluzione”. Era stata la gente di Daraa a scendere in strada per prima nel marzo del 2011 per protestare contro il sequestro e le torture da parte delle forze di sicurezza assadiste di alcuni bambini del posto che avevano scritto sui muri di una scuola slogan contro il rais e da lì le manifestazioni si erano allargate al resto della Siria. Quasi tre anni dopo la cosiddetta riconciliazione con la gente, non passa un giorno in quella zona senza attacchi contro le forze assadiste. Di fatto, parlare di Daraa come di una provincia tornata sotto il controllo di Damasco sarebbe ingenuo.

