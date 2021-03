L'America vede la luce oltre la pandemia

Attese economiche da sogno, permessi e non divieti. Dopo essere stati in cima alla classifica per numero di morti, contagi e no mask oggi gli Stati Uniti segnano il record di vaccinazioni

60.000.000. Questo numero è meglio scriverlo in cifre, per essere sicuri che tutti quegli zeri siano veri. In questo numero gigantesco ci sono tutte le persone che a oggi, negli Stati Uniti, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Secondo il database del New York Times, circa 31,5 milioni sono completamente immunizzati col monodose di Johnson & Johnson o hanno fatto la doppia inoculazione di Pfizer-BioNTech e Moderna. Il motto di Joe Biden “vaccinare tutti, vaccinare subito”, ha funzionato, è stato preso alla lettera. In pieno stile americano, ogni giorno si segna un nuovo record: il 5 marzo, per esempio, sono state fatte 2 milioni di vaccinazioni in sole 24 ore.

Fino a qualche mese fa, gli Stati Uniti erano in cima alla classifica per numero di morti, di contagi, e anche di no mask. Poi tutto è cambiato. Sarà perché hanno cominciato la campagna vaccinale prima di noi europei, sarà perché sono produttori e hanno stipulato contratti migliori con le aziende farmaceutiche, ma sta di fatto che oggi intravedono la fine. Con tutte queste persone già immunizzate, il Ccd, il Centers for Disease Control and Prevention, l’agenzia federale del dipartimento della Salute, ha rilasciato un documento con i consigli su come tornare a una vita quasi normale. Il titolo è: “Quando sarai stato vaccinato”, parole che di questi tempi suonano più dolci di una canzone d’amore, più potenti di una poesia di Amanda Gorman. E’ la luce in fondo al tunnel, il sogno di un pianeta intero che da un anno è sotto assedio e che l’America sta per tramutare in realtà.

I consigli del Cdc portano buone notizie a tutte le persone che il virus ha separato: i nonni (vaccinati) possono incontrare di nuovo figli e nipoti senza l’angoscia di ammalarsi, gli adulti (vaccinati) possono di nuovo organizzare cene con gli amici (vaccinati) senza dover tenere la mascherina. Accanto a ogni consiglio ci sono disegni esemplificativi in sfondo verde acqua con persone sorridenti che fanno cose, vedono gente, e poi cuoricini a profusione. Se sei stato vaccinato puoi stare in casa con persone vaccinate senza indossare la mascherina; puoi invitare non vaccinati di un’altra famiglia e stare senza mascherina se questi non vivono con altri individui con patologie; se sei stato a contatto con qualcuno che ha il Covid non devi isolarti o fare il tampone a meno che tu non abbia sintomi.

Sempre il Cdc, però, avverte che in molte situazioni, anche se sei stato vaccinato, devi proteggere te stesso e gli altri indossando la mascherina e tenendo la distanza di sicurezza. Devi farlo se sei in pubblico con persone non vaccinate, o in presenza di individui con altre patologie. Poi, dovresti evitare assembramenti, posticipare i viaggi nazionali e internazionali se non necessari, prestare attenzione ai sintomi Covid e nel caso fare un tampone. Una semi libertà che non solo risolleva l’umore, ma anche l’economia. Infatti, il pacchetto di aiuti fiscali approvato dal Congresso, questa campagna vaccinale coi fiocchi e l’annuncio di Joe Biden secondo cui entro maggio tutti gli adulti americani saranno coperti dal vaccino hanno portato una ventata di ottimismo anche sulle prospettive economiche del paese che già superano le aspettative. Gli ultimi dati mostrano che tra dicembre e gennaio, il reddito personale è cresciuto del 10 per cento, che il settore manifatturiero è cresciuto di quasi 10 punti percentuali su base annua e che a febbraio sono stati creati 379.000 posti di lavoro, si pensava non potessero superare i 200.000. Si stima che la crescita del pil del primo trimestre raggiunga circa il 10 per cento. “Non vuol dire accendere e spegnere un interruttore”, ha detto il dottor Carlos del Rio, vice presidente della Infectious Diseases Society of America, non è che da domani il virus scompare, ma “è come iniziare a chiudere lentamente un rubinetto”. Sempre del Rio aggiunge una cosa vera: se ci fate caso, è la prima volta in un anno che qualcuno consiglia cosa si può fare, senza vietare. Il lusso di chi vede la luce là in fondo.