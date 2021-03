Ecco quanti vaccini ha esportato l'Unione europea

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha aperto un nuovo fronte di conflitto con il Regno Unito, dopo aver accusato il governo di Boris Johnson di applicare “un divieto totale” all'esportazione di vaccini. “Totalmente falso”, ha risposto il ministro britannico degli Esteri, Dominic Raab, facendo convocare il capo-delegazione dell'Ue a Londra. Ma i numeri raccontano una storia diversa, quella di un divieto di fatto. Da oltreManica non sono arrivate dosi in Europa. Per contro, nel solo mese di febbraio, l'Ue ha esportato circa 9 milioni di vaccini nel Regno Unito.

