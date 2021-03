Le quote rosa che saltano per aria

Freddate per strada con un colpo alla nuca. È’ la fine che lo Stato islamico ha riservato in Afghanistan a Mursal Wahidi, Shahnaz Roafi e Sadia Sadat, ventenni giornaliste della tv e radio privata Enikass. A dicembre l’Isis aveva ucciso un’altra giornalista, Malala Maiwand, mentre a gennaio aveva assassinato due giudici donna. È in corso una guerra per annientare ogni singola donna che lavori, pensi o che esca di casa senza il permesso del proprio “custode”.

