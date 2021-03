Salam, salam, salam. Il messaggio del Papa durante la messa nello stadio in Iraq

Pace, pace, pace, Dio è con voi. Le parole di Francesco alla fine del suo viaggio apostolico. Il video commento del nostro inviato a Erbil

Salam, salam, salam, Allah maakum. Papa Francesco conclude con un’esortazione in arabo la messa all’aperto per i cristiani iracheni nello stadio di Erbil – e lo stadio gli dedica un’ovazione, al massimo dell’entusiasmo. Pace, pace, pace, Dio è con voi (Allah in arabo vuol dire Dio, quindi vale anche nella liturgia cristiana). Ribalta il motto delle crociate (“Dio è con noi”) per insistere sul suo messaggio di fratellanza, al terzo giorno di visita apostolica nel paese del medio oriente che negli anni scorsi è stato devastato dalla violenza estremista. Il nostro inviato in Iraq, Daniele Raineri, ci ha mandato questo video durante la messa di Francesco.

