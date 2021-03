Il successo della ricetta australiana contro il Covid

“In Italia muoiono 300 persone al giorno. Posso capire lo stato d’ansia che regna nel Paese, così come in una buona parte d’Europa. Non è la situazione dell’Australia, per nostra fortuna”. Già, per capire l’atteggiamento disponibile del premier australiano Scott Morrison basta sfogliare le pagine di un quotidiano di Melbourne o di Sidney: sabato scorso 36 mila tifosi hanno assistito dagli spalti dello stadio di Brisbane al match di rugby tra gli Aussie e i rivali della Nuova Zelanda, a conferma che da queste parti la vita è tornata alla normalità. Lo confermano i dati in arrivo dal quartier generale della lotta alla pandemia: nello Stato di Vittoria l’ultimo caso segnalato di contagio risale a 15 giorni fa, al di fuori dell’efficiente rete dei centri di quarantena, ormai ripuliti dall’infezione. E, tanto per confermare lo stretto legame tra salute dei cittadini e stato dell’economia, nella stessa giornata di sabato l’indice della fiducia dei consumatori segnalava il massimo da sette anni. La conferma della buona salute dell’economia è arrivata ad inizio settimana: il pil del quarto trimestre è salito del 3,3 per cento, e si prevede che entro giugno il Paese cancelli il gap accumulato sotto i cieli della pandemia

