Gerusalemme vaccina i palestinesi e l'Anp tiene le dosi per i suoi leader

Domenica Israele inizierà a vaccinare i palestinesi che lavorano sul suo territorio. Si tratta di circa 120 mila persone ed è già stato tutto organizzato: in poco tempo chi lavora in Israele o Cisgiordania con un contratto regolare potrà essere vaccinato, e potrebbe essere soltanto un inizio. Gerusalemme è stata a lungo accusata di aver discriminato i palestinesi, di non aver fornito aiuto quando la campagna di immunizzazione di Israele è tra le più veloci al mondo. Ma la salute è di competenza dell’Autorità palestinese, non di Gerusalemme, che tuttavia, dopo alcune discussioni, ha deciso di procedere, perché gli scambi sono tanti e mettere i lavoratori palestinesi in sicurezza è anche un fatto di protezione dal virus per tutta la nazione.

