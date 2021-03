Estremismo sotto sorveglianza

Il partito tedesco di estrema destra AfD verrà messo sotto sorveglianza dai servizi segreti perché rappresenta un potenziale rischio per la democrazia. La sorveglianza non coinvolge i parlamentari e non partirà da subito perché Alternativa per la Germania ha presentato un ricorso. L’AfD è il più grande partito di opposizione al Bundestag, alle ultime elezioni era arrivato al 13 per cento e prima della pandemia, soprattutto nei Länder orientali, ha acquisito sempre più peso. Non governa, ma si fa sentire. La pandemia ha cambiato gli equilibri e anche l’AfD ha visto il suo consenso calare. Si è aperta una discussione tra i leader del partito su come recuperare punti, una lotta accesissima su quale sia la strada da prendere, se spostarsi verso il centro e aspirare, magari, a future alleanze con i conservatori, o se estremizzarsi, se possibile ancora di più. La decisione dei servizi segreti interni di mettere il partito sotto osservazione indica come è percepito l’AfD in Germania: nessuno pensa a una sua normalizzazione, è anzi percepito come un pericolo per la democrazia tedesca, “sospettato di estremismo politico”.

