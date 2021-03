Pechino vuole gli attivisti in galera e i “patrioti” al governo a Hong Kong

La Cina sta ripensando interamente il modello “un paese, due sistemi”, quello che dal 1997 garantisce l’autonomia all’ex colonia inglese. Se non sei un "patriota" non potrai avere incarichi pubblici. Intanto gli attivisti pro-democrazia iniziano il calvario giudiziario

E’ ricominciata ieri l’udienza dei 47 attivisti di Hong Kong accusati di aver violato la legge sulla Sicurezza nazionale, imposta da Pechino nell’ex colonia inglese il 1° luglio del 2020. La prima udienza di lunedì è durata quasi 14 ore, fino alle 3 del mattino, tanto che quattro degli avvocati della difesa hanno avuto bisogno di essere trasportati in ospedale. Centinaia di persone sono rimaste in coda, all’apertura del tribunale, per cercare di ottenere un posto tra il pubblico, gli altri sono rimasti fuori a sostenere gli imputati – compresi i rappresentanti dei consolati di Regno Unito, America, Canada, Germania, Olanda e Unione europea. Dopo la manifestazione di lunedì fuori dal tribunale, quarantadue persone sono state denunciate per assemblea illegale e un avvocato della difesa è stato arrestato per motivi di sicurezza.