Gli errori del Corriere sul "fallimento clamoroso dell'Europa sui vaccini"

Nel momento in cui oltre un milione di dosi di vaccini sono ferme nei frigoriferi per l'assenza di un vero piano vaccinale nazionale, l'Italia ricorre al vecchio trucco di puntare il dito contro l'Europa per nascondere le proprie responsabilità. E' accaduto anche oggi sul Corriere della Sera, dove Aldo Cazzullo ha fatto l'elenco dei presunti “errori europei sulla crisi”. Errori da parte della Commissione di Ursula von der Leyen ce ne sono stati. Intoppi e imprevisti ancora di più, in una situazione senza precedenti e in un'impresa tanto complicata quanto produrre in massa vaccini ad appena un anno di distanza dallo scoppio di una pandemia di un nuovo misterioso virus. Ma la sentenza di Cazzullo – “si profila un fallimento clamoroso dell'Europa sui vaccini” – si fonda su una serie di informazioni parziali o sbagliate, oltre che sulla pessima abitudine di confondere le istituzioni dell'Ue con i suoi stati membri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni