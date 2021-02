Il primo bombardamento di Biden è routine contro le milizie in Siria

Questa notte aerei americani hanno lanciato sette bombe da 230 kg contro alcune case nella parte orientale della Siria, in un posto quasi disabitato vicino al confine con l’Iraq. Il bersaglio dei bombardamenti erano due milizie che operano in Iraq, Kataib Hezbollah e Kataib Sayyid al Shuhada, che gli americani ritengono responsabili di attacchi recenti alle basi americane in Iraq.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni