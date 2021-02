Nikol Pashinyan, il premier armeno al centro delle due proteste

Da una parte i suoi sostenitori, dall’altra l’opposizione. Per Nikol Pashinyan, primo ministro dell’Armenia, la giornata è iniziata con la denuncia di un tentativo di colpo di stato ed è terminata con lo sforzo di riportare la calma per le strade di Erevan. Con un comunicato, le alte cariche dell’esercito hanno chiesto le dimissioni del primo ministro: “Il premier e il suo governo non sono più in grado di prendere le giuste decisioni per il popolo armeno”. Pashinyan ha risposto licenziando il capo di stato maggiore Onik Gasparian, ha invitato i suoi sostenitori a scendere in piazza contro “il colpo di stato”, e in piazza è arrivato anche lui con il megafono in mano a giurare che non se ne andrà per una richiesta dell’esercito, ma per la volontà dei suoi cittadini.

