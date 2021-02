La lotta di Pechino contro la Bbc

L’ente che regola l’informazione in Cina ha vietato la trasmissione dei programmi del canale televisivo Bbc World News, che già nel paese era molto limitato. Si poteva guardare soltanto in alcuni alberghi di lusso e zone abitate da stranieri. Secondo Pechino, il canale avrebbe “violato in modo grave” le leggi sull’informazione vigenti in Cina. L’ente non dice come sarebbero state violate le regole, ma il contenzioso tra la Cina e la Bbc va avanti da un po’. Nei giorni scorsi funzionari e media di Pechino avevano criticato le inchieste del canale britannico sullo Xinjiang, la regione abitata dalla minoranza musulmana degli uiguri costretta in campi di rieducazione.

