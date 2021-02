Il replicante Amazon

Il fondatore e capo di Amazon, Jeff Bezos, ha annunciato martedì sera che quest’anno cederà il suo posto a Andy Jassy, 53 anni, di New York. A quanto pare di capire dalle fonti che conoscono Jassy e che parlano sui media americani è come se Bezos mettesse al suo posto una copia di se stesso. E’ un fatto che non sorprende, considerato che si tratta della prima successione al vertice di una delle aziende più grandi e complicate del mondo e che molti identificano Amazon con Bezos, come se la sua presenza fosse una garanzia che le cose andranno sempre bene per partner e investitori. Amazon va forte ma ha anche problemi – come la battaglia in corso per impedire ai suoi 400 mila lavoratori americani di unirsi in un sindacato.

