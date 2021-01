Il fattore Nord Reno-Vestfalia nel post Merkel

S’è aperto il congresso della Cdu tedesca, il rito dell’elezione del proprio leader da parte dei milleuno delegati, tutto a distanza, con quel senso di occasione mancata che hai quando non partecipi a una riunione di famiglia. I cronisti tedeschi si sono lasciati andare alla nostalgia, ah le chiacchiere che si facevano lì, le cose che si capivano guardando i candidati leader muoversi, parlare, osservare. Ma voglia di normalità a parte, quest’anno – anno elettorale – il congresso dei cristianodemocratici ci darà il sostituto di Angela Merkel e per questo siamo tutti più interessati, forse anche più spaventati, perché la cancelliera ha rivoluzionato il rapporto tra la Germania e l’Europa e quindi anche l’Europa stessa. E ora cosa farà chi verrà dopo di lei? La domanda è prematura, ma nelle storie dei candidati al trono ci sono alcuni dettagli che ci danno il senso del cambiamento che sarà. Uno fra tutti: il Land più popoloso del paese, il Nord Reno-Vestfalia, meglio noto come Nrw, da cui provengono i tre sfidanti (e anche il quarto che ufficialmente corre come vice). Friedrich Merz, il favorito, Armin Laschet, l’ex favorito ma comunque il più merkeliano di tutti, e Norbert Röttgen provengono tutti dalla regione al confine con Belgio e Olanda, per molti anni roccaforte della socialdemocrazia tedesca (anche l’ex cancelliere Gerhard Schröder veniva da qui), ma anche culla della stessa Cdu: nel primo dopoguerra, gli incontri tra Colonia e Bad Godesberg, con il suo castello del 1200 che ospitava consolati e delegazioni straniere, determinarono il nome e la strategia del partito. Le “Linee guida di Düsseldorf”, un’altra città di questo Land, nel 1949 diedero forma all’economia sociale di mercato e al “miracolo” portato avanti dal primo cancelliere dopo la guerra, Konrad Adenauer, anche lui del Nord Reno-Vestfalia.

Pubblicità

Pubblicità