Come si svolge il primo congresso digitale della Cdu

A scorrere la lista di dati tecnici fornita dall’ufficio stampa del partito, il 33esimo congresso dell’Unione cristiano democratica tedesca (Cdu) è simile ai 32 che l’hanno preceduto. Per organizzarlo alla Messe, il polo fieristico berlinese, ci sono voluti fra l’altro tre auto rimorchi carichi di 22 tonnellate di materiale, 5 km di cavi in fibra ottica e 120 laptop. Quello che si apre oggi e si conclude sabato, è invece un appuntamento unico per la balena bianca tedesca: la pandemia da coronavirus ha obbligato i 1.001 delegati a restare a casa e a partecipare all’assise in forma digitale. All’unicità dell’aspetto tecnico si somma poi la straordinarietà di quello politico: i delegati dovranno infatti eleggere un nuovo presidente del partito in sostituzione di Annegret Kramp-Karrenbauer, dimessasi lo scorso febbraio ma rimasta formalmente in sella solo grazie al coronavirus. Scelta a fine 2018 quale delfina della cancelliera, Akk ha fallito dopo pochi mesi. Di conseguenza la successione, quella vera, ad Angela Merkel si apre solo oggi.

