Melania e il matrimonio del futuro: responsabilità separate, come le camere

Melania tace. Come sempre, più di sempre. Defilata, sfilata. La sua portavoce, Stephanie Grisham, s’è licenziata giovedì, ha scritto su Twitter che è stato un onore servire il paese e di essere orgogliosa di aver aiutato la first lady ad aiutare i bambini di tutto il mondo, d’ora in poi twitterà da un altro profilo, cuore, bandiera, punto. Dopo l’assalto dell’armata Marvel a Capitol Hill, l’intervento più atteso era il suo e invece niente, silenzio. La Cnn ha incalzato e niente, silenzio. E allora abbiamo parlato noi al suo posto, come abbiamo fatto decine di altre volte, e abbiamo detto: starà facendo le valigie, chiederà presto il divorzio, si trasferirà a casa di Kim Kardashian, ora che suo marito Kanye West se n’è andato nel Wyoming – pare che stiano divorziando, cosa che, se confermata, sarebbe un gioiello simbolico: via i pazzi dalla Casa Bianca e pure da Casa Kardashian, che per certi americani è una Casa Bianca più piccola.

