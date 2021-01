La felicità del traditore

E’ successo tutto in un attimo: il binge watching di “Le bureau”, la serie tv sui servizi segreti francesi e sull’agente Malotru con un unico punto debole: l’amore; la morte di John Le Carré e l’inevitabile re-immersione nei suoi libri, a caccia di ricordi e di indizi utili a comprendere il presente e questa Guerra freddina in corso con la Russia; la morte di George Blake, la spia che tradì il Regno Unito per passare con l’Unione Sovietica. E’ accaduto tutto in un attimo, una convergenza inattesa di coperture saltate, testimonianze rubate, torture, un sacco di botte, un sacco di sesso, un romanticismo divorante che fa apparire giusto quel che giusto non è: tradire gli amici, i colleghi, la patria (mogli e mariti non li citiamo neppure: sono i primi a cadere) per andare in cerca di una salvezza che, quando si è fortunati, è soltanto personale. Malotru, Blake, i personaggi di Le Carré: la domanda è sempre la stessa, perché si tradisce, perché ci si nasconde, perché una vita sola non basta mai? “Per tradire, come prima cosa devi sentire un’appartenenza. Io non l’ho mai sentita, questa appartenenza”, ha detto George Blake molti anni dopo essere stato scoperto e condannato per aver tradito i servizi segreti britannici a favore di quelli sovietici. Blake non ha mai sentito l’appartenenza al Regno Unito, perché si è ritrovato con un passaporto britannico quasi per caso e perché il suo tradimento non è stato dettato da un calcolo politico o strategico ma dall’idea che il comunismo fosse l’ideologia da seguire e sostenere.

