Chi è Deb Haaland, la prima nativa nel governo americano

È una esponente della sinistra del Partito Democratico, con qualche tono di radicalismo: quando nel 2018 fu eletta la prima volta alla Camera dei Rappresentanti per il primo distretto del New Mexico, dedicò la sua vittoria “ai lavoratori e a coloro che sono stati emarginati dalla classe dei multimilionari”. Indiana, bambina costretta a coprirsi con vestiti usati, lavoratrice in una panetteria a 1,45 dollari l’ora intanto che cercava di prendere una laurea che discusse quattro giorni prima di partorire, madre single che ottenne il dottorato dopo essere sopravvissuta col vendere cibo messicano e farsi ospitare in casa di amici e anche ricorrere ai buoni pasto del welfare pubblico, Debra “Deb” Anne Haaland ha una biografia che potrebbe diventare un film alla Frank Capra, nel momento in cui a 60 anni diventa ora Segretario all’Interno. “Sarà un onore avanzare nella agenda ambientale Biden-Harris, aiutare a ripristinare quella relazione da governo a governo con le tribù che il governo Trump aveva deteriorato e disimpegnarmi come prima persona indigena che integra il Gabinetto nella storia di questo Paese”, ha commentato.

