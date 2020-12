Le scelte di Biden per rilanciare l'economia

Il nome che fa più discutere i democratici per la futura squadra di governo è quello Neera Tanden, cinquantenne indo-americana (diversity doppia, perfetto), presidente del Center for American Progress, area liberal-clintoniana. Ingaggiò però liti pubbliche con Bernie Sanders

Quando i commentatori americani parlano dell’economia degli Stati Uniti ripetono “struggling”, in sofferenza, in difficoltà, in lotta. Il presidente eletto Joe Biden deve trovare una cura (anche) a questa sofferenza, più di 20 milioni di americani che percepiscono un sussidio di disoccupazione, un tasso di disoccupazione al 7 per cento, molte delle misure introdotte per alleviare gli effetti della pandemia in scadenza entro l’anno, scontri al Congresso sulla gestione degli aiuti con conseguente impasse. Biden ha nominato l’ex governatrice della Federal Reserve, Janet Yellen, al Tesoro, la prima donna al dicastero, la più anziana anche, affidabile e rispettata dentro e fuori l’America.

