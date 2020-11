Tigri d'Asia

Quando arriva alla presidenza di Taiwan, nel 2016, non tutti si fidano di lei. Giurista e docente, specializzata in commercio internazionale, con un passato da presidente di un’azienda di biotecnologia (un passaggio determinante per le scelte prese durante la pandemia) Tsai Ing-wen ha parecchie sconfitte elettorali alle spalle – quella a sindaco di Taipei, a leader del Partito, alle elezioni presidenziali nel 2012. Ci sono molte accuse che le muovono i leader del Kuomintang, il partito conservatore di Taiwan che a quel tempo era stabilmente al governo. Tsai sembra poco trascinante politicamente, troppo riformista. Quattro anni dopo la sconfitta del 2012, nel 2016, ci riprova: alle primarie del Partito democratico progressista non si presenta nessuno, è sola contro il Kuomintang. Ed è la sua occasione: si rifà l’immagine, parte per Washington, chiede supporto alla politica americana. E ci riesce. “L’ultima volta che una donna ha governato un paese a maggioranza cinese era all’inizio dell’Ottavo secolo, quando la feroce imperatrice Wu Zetian governava la Cina”, scriveva all’epoca Ben Bland sul Financial Times. Grazie anche ai guai organizzativi del Kuomintang, Tsai Ying-wen canalizza le speranze dei taiwanesi, e quattro anni fa stravince le elezioni. Come in tutta l’Asia, i simboli sono importanti, e dopo una settimana di pioggia il giorno in cui la prima donna diventa leader di Taiwan esce il sole. Come vicepresidente Tsai sceglie Chen Chien-jen: è una decisione particolare, perché Chen non viene da ruoli preminenti in politica. E’ uno scienziato, un epidemiologo noto a livello internazionale. All’inizio si parlava più del fatto che fosse il primo vicepresidente cattolico, in un paese a maggioranza taoista e buddista; quattro anni dopo si dice che Chen sia stato uno dei motivi fondamentali grazie al quale Taiwan è riuscita a contenere con successo la pandemia da Covid-19.

