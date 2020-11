Quegli attacchi a Macron per una legge sull'obbligo scolastico

Sabato la ministra per i diritti umani del Pakistan, Shireen Mazari, ha scritto su Twitter che il presidente francese Emmanuel Macron tratta i bambini musulmani come i nazisti trattavano gli ebrei. Anche la giornalista del Washington Post che dirige la pagina delle opinioni, Karen Attiah, ha scritto un tweet duro contro Macron per dire che è ora di finirla di sostenere che il leader francese abbia salvato il paese dalla destra lepenista se poi fa queste cose. In due hanno coperto le caselle dell’indignazione contro Macron, quella del mondo musulmano e quella dei giornali americani – quest’ultima è stata descritta molto bene da Ben Smith del New York Times in un articolo molto lungo uscito nove giorni fa.

